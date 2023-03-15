تقنية لصناعة بطاريات يعاد شحنها من أصداف السلطعون

طور باحثون أمريكيون تقنية جديدة لتحويل أصداف سرطان البحر "السلطعون" إلى مادة مسامية غنية بالكربون ذات تطبيقات متنوعة.

وأشار الباحثون في دراسة نشرتها مجلة "إيه سي إس أوميغا" العلمية، إلى نجاحهم في صناعة أقطاب كهربائية من المادة الكربونية الناتجة، لتوظيفها في صناعة بطاريات الصوديوم الأيونية.

وتنافس بطاريات الصوديوم الأيونية بطاريات الليثيوم التي شاع استخدامها في الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية ومختلف الأجهزة في الأعوام الأخيرة.

ولكن كمية الليثيوم المتوفرة في العالم محدودة؛ ما دفع الباحثين إلى البحث عن مواد مشابهة بصفاتها الكيميائية.

وفي حين تمتاز أصداف سرطان البحر بمواصفات قابلة للاستخدام في تطبيقات مختلفة، فإن المستهلكين يتخلصون منها؛ ما دفع الباحثين إلى ابتكار التقنية الجديدة لإعادة تدويرها.

ونجح الباحثون سابقًا في إدخال مادة "التشيتين" من الأصداف ضمن عملية صناعة بطاريات الزنك الأيونية القابلة لإعادة التحلل.