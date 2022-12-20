علماء يطورون بطاريات أكثر كفاءة بوساطة الذكاء الاصطناعي

ابتكر فريق من العلماء بمركز أرجون التعاوني لعلوم تخزين الطاقة، طريقة لتطوير شوارد "إلكتروليت" بطاريات أكثر كفاءة، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ونشر الفريق فكرتهم في ورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Science، وعرضوا رؤيتهم لتصميم "الإلكتروليت" في الأجيال القادمة من البطاريات.

وبحسب الخبراء، فإن تصميم البطارية هو عملية من 3 مراحل، قطب كهربائي موجب وآخر سالب، والأهم من ذلك هو وجود "إلكتروليت" يعمل مع كلا القطبين.

و"الإلكتروليت" هو مكون البطارية الذي ينقل الأيونات - الجسيمات الحاملة للشحن - ذهابًا وإيابًا بين قطبي البطارية الكهربائيين، مما يتسبب في شحن البطارية وتفريغها.

وبالنسبة لبطاريات "ليثيوم أيون" الدارجة اليوم، فإن كيمياء الإلكتروليتات محددة جيدًا نسبيًا. وبالنسبة للأجيال القادمة من البطاريات التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم فإن مسألة تصميم الإلكتروليت مفتوحة على مصراعيها.