مخاوف بريطانية حقيقية حيال مخاطر الذكاء الاصطناعي

وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق: "إن النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة مثل "جي بي تي 4" من شركة "أوبن إيه"، و"جيميني" من غوغل، والتي تُبنى عليها المنتجات الاستهلاكية والتجارية في كثير من الأحيان، كانت بمثابة نقلة نوعية محتملة للمجتمع".

وأضافت كارديل: "التركيز الهائل للسلطة التي يمثلونها من شأنه أن يمنح عددًا صغيرًا من الشركات القدرة والحوافز لتشكيل هذه الأسواق بما يخدم مصالحها الخاصة".

وتابعت: "التحدي الأساس الذي نواجهه هو كيفية تسخير هذه التكنولوجيا المثيرة للغاية لصالح الجميع؛ مع الحماية من الاستغلال المحتمل لقوة السوق والعواقب غير المقصودة".

وأردفت: "نحن ملتزمون بتطبيق المبادئ التي طورناها، واستخدام جميع السلطات القانونية المتاحة لنا، الآن وفي المستقبل، لضمان أن هذه التكنولوجيا التحويلية والحيوية الهيكلية تفي بوعدها".

هيمنة ومخاطر

وأكدت كارديل على "أن ديناميكيات الفائز الذي يأخذ كل شيء في الأسواق الرقمية أدت إلى هيمنة عدد قليل من المنصات القوية، وأنها مصممة على تطبيق دروس التاريخ لمنع حدوث الشيء نفسه مرة أخرى".

وفي معرض تسليط الضوء على 3 مخاطر مترابطة، قالت كارديل: "إن المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتضرر من قبل الشركات التي تتحكم في المدخلات الحيوية، من البيانات إلى الرقائق، ما يقيد الوصول لحماية نفسها من المنافسة؛ والشركات التي تستخدم قوتها السوقية لتشويه الاختيار في خدمات الذكاء الاصطناعي؛ والشراكات بين اللاعبين الرئيسين تؤدي إلى تفاقم تركزات القوة السوقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الست التي حددتها هيئة أسواق المال، هي: غوغل، ومايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وأبل، ونفيديا، المورد الرئيس للرقائق للتدريب، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه لا يزال هناك خطر حقيقي من أن يتطور استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تقوّض ثقة المستهلك أو يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الذين يمارسون قوة السوق التي تمنع الشعور بالفوائد الكاملة في جميع أنحاء الاقتصاد.