"عناكب المريخ".. هل هي حقيقة أم تشكيلات خيالية؟ (صور)
أثارت صور عناكب سوداء عديدة، نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية استغراباً واسعاً، خلال الأيام الأخيرة، حيث تم رصدها في جميع أنحاء المنطقة القطبية الجنوبية للمريخ.
واكتشفت مركبة "مارس إكسبريس" آثاراً واضحة لظاهرة العناكب المنتشرة في تلك المنطقة من الكوكب الأحمر، ووسط التساؤلات أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية حقيقة تلك الظاهرة.
وتتشكل هذه الميزات الصغيرة المظلمة عندما تسقط أشعة الشمس الربيعية على طبقات من ثاني أكسيد الكربون المترسبة خلال أشهر الشتاء المظلمة.
ويتسبب ضوء الشمس في تحول جليد ثاني أكسيد الكربون في قاع الطبقة إلى غاز ، والذي يتراكم لاحقا ويخترق الجليد العلوي.
وينفجر الغاز بحُرية في فصل الربيع المريخي من خلال الشقوق في الجليد على شكل نوافير طويلة، قبل أن يسقط مرة أخرى ويستقر على السطح.
ويخلق ذلك بقع داكنة يتراوح عرضها بين 45 مترا و 1 كم. هذه العملية نفسها تخلق أنماطا مميزة "على شكل عنكبوت" محفورة تحت الجليد.
وبالتالي فإن هذه البقع الداكنة هي علامة على أن "العناكب" قد تكون كامنة في الأسفل.
ويمكن رؤية البقع الداكنة على مشارف جزء من المريخ يطلق عليه اسم مدينة "الإنكا". وسبب هذا الاسم أن "شبكة التلال الخطية شبه الهندسية تذكرنا بآثار الإنكا".
وتم اكتشاف مدينة الإنكا، المعروفة رسمياً باسم Angustus Labyrinthus، في عام 1972 بواسطة مسبار "مارينر 9" التابع لوكالة الفضاء "ناسا".
وطوال العقدين الماضيين اكتشفت المركبة "مارس إكسبريس"، الكثير عن المريخ، وتواصل المركبة تصوير سطح المريخ، ورسم خريطة لمعادنه، واستكشاف تكوين ودوران غلافه الجوي، والتحقيق تحت قشرته، ودراسة بيئته