"عناكب المريخ".. هل هي حقيقة أم تشكيلات خيالية؟ (صور)

أثارت صور عناكب سوداء عديدة، نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية استغراباً واسعاً، خلال الأيام الأخيرة، حيث تم رصدها في جميع أنحاء المنطقة القطبية الجنوبية للمريخ.

واكتشفت مركبة "مارس إكسبريس" آثاراً واضحة لظاهرة العناكب المنتشرة في تلك المنطقة من الكوكب الأحمر، ووسط التساؤلات أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية حقيقة تلك الظاهرة.

وتتشكل هذه الميزات الصغيرة المظلمة عندما تسقط أشعة الشمس الربيعية على طبقات من ثاني أكسيد الكربون المترسبة خلال أشهر الشتاء المظلمة.