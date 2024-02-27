مستخدمو آيفون على موعد مع ميزات جديدة يوفرها تحديث "iOS 17.4"

يوفر الإصدار التجريبي من نظام التشغيل "iOS 17.4" من شركة "أبل" ميزات جديدة تتوافق مع ما يتوقعه مستخدمو "آيفون" من الشركة الأمريكية.

وتعمل "أبل" على إعداد التغييرات الكبيرة في نظام "iOS 17.4"، التي تُلبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، بما في ذلك خيار التحميل الجانبي للتطبيقات وغيرها من إمكانية الوصول إلى نظام الطرف الثالث.

ويوفر نظام "iOS 17.4"، المتوقع طرحه، في شهر آذار/مارس المُقبل، لمستخدمي "آيفون" إمكانية اختيار متصفح افتراضي لم يكن متاحًا من قبل، إلى العديد من الميزات الجديدة أبرزها: