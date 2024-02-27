مستخدمو آيفون على موعد مع ميزات جديدة يوفرها تحديث "iOS 17.4"
يوفر الإصدار التجريبي من نظام التشغيل "iOS 17.4" من شركة "أبل" ميزات جديدة تتوافق مع ما يتوقعه مستخدمو "آيفون" من الشركة الأمريكية.
وتعمل "أبل" على إعداد التغييرات الكبيرة في نظام "iOS 17.4"، التي تُلبي قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، بما في ذلك خيار التحميل الجانبي للتطبيقات وغيرها من إمكانية الوصول إلى نظام الطرف الثالث.
ويوفر نظام "iOS 17.4"، المتوقع طرحه، في شهر آذار/مارس المُقبل، لمستخدمي "آيفون" إمكانية اختيار متصفح افتراضي لم يكن متاحًا من قبل، إلى العديد من الميزات الجديدة أبرزها:
حماية الأجهزة المسروقة: إذ يمكن لمستخدمي "آيفون" حماية أجهزتهم بمستوى إضافي من الأمان عند سرقتها أو فقدانها، حيثُ ستقوم "أبل" بتنشيط أمان "بيومتري" متعدد الطبقات باستخدام "Face ID" والتفاصيل الشخصية الأخرى حتى لا تتم سرقة بيانات المستخدم.
خيارات السماعات: سيلاحظ مستخدمي سماعة "Vision Pro"، التي أطلقتها "أبل"، في الـ2 من شهر شباط/فبراير الجاري، ميزة جديدة تسمى تجاهل النقر المزدوج لمستخدمي "آيفون" مع الإصدار الجديد.
صحة البطارية: "تضيف "أبل" خيارات صحة البطارية، مما يمنح مستخدمي "آيفون" مزيدًا من التفاصيل حول حالة بطارية هواتفهم والمدة التي ستعمل فيها قبل أن تحتاج إلى استبدالها، كما أضافت: "أبل" قائمة بطارية جديدة في الإعدادات بحيث يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كانت حالة البطارية طبيعية أم لا".
التكامل مع السيارة: سيسهل تحديث "iOS 17.4" على السيارات المزودة بشاشة مزدوجة استخدام الميزة الملائمة للقيادة.
الوصول إلى (NFC): تمتع تطبيقات الدفع والبنوك التابعة لجهات خارجية بإمكانية الوصول إلى شريحة (NFC) الموجودة في تحديث "iOS 17.4"، ويمكنها تقديم مدفوعات دون استخدام "Apple Pay" أو تطبيق "Wallet" في أوروبا.
كما يسمح التحديث الجديد للمستخدمين بتعيين تطبيق افتراضي للدفع يتم تنشيطه عند الضغط على الزر الجانبي الموجود على "آيفون" مرتين.
تغييرات تطبيقات الألعاب: يُسمح بتقديم خدمات مثل "Xbox Cloud Gaming" و"Nvidia GeForce NOW" كتطبيقات مستقلة على "آيفون" و"آيباد"، وذلك بعد أن سمحت "أبل" سابقًا بتقديم خدمات الألعاب السحابية عبر "الويب" فقط.
رموز تعبيرية جديدة: يضيف الإصدار التجريبي من "iOS 17.4" شخصيات تعبيرية جديدة تشمل الليمون، والفطر البني الصالح للأكل، وسلسلة مكسورة، وهز الرأس عموديًا كما في الإيماءة "نعم"، وهز الرأس أفقيًا كما في الإيماءة "لا".
المراسلة مع سيري: تمت إعادة تسمية إعداد إرسال الرسائل تلقائيًا ضمن "Siri & Search" إلى "المراسلة مع "سيري"، وهناك خيار لتعيين "سيري" لقراءة الرسائل الواردة بلغة معينة مثل الإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية وغيرها الكثير.