منزلك الذكي قد يكون معرضا للهجمات السيبرانية.. هذه النصائح لحمايته

أصبحت تكنولوجيا المنازل الذكية أكثر شعبية من أي وقت مضى، إذ يمكن لمصابيح الإضاءة الذكية والمساعدين وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية، أن تجعل الحياة أكثر ملاءمة، كما أنها قد توفر عليك من فواتير الطاقة في نهاية المطاف، إلا أن بعض الهفوات في تركيب الأجهزة أو صيانتها، من شأنها أن تعرض أمن منزلك وعائلتك للهجمات السيبرانية.

وعلى الرغم أنه تم تصميم أنظمة أمان المنزل الذكية بحيث يسهل إعدادها بمجرد إخراجها من الصندوق، حتى لو لم تكن خبيرًا تقنيًا، ولكن هناك بعض النصائح الأمنية المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار:

إنشاء كلمات مرور قوية

قم بتغيير أي كلمات مرور افتراضية للأجهزة، وتأكد من أن حسابات البريد الإلكتروني أو الحسابات التجارية التي تتحكم في الأجهزة قوية أيضًا.

فبحسب الخبراء، في كثير من الأحيان، ستكون كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه مثل admin وكلمة المرور 1234 أو شيء بسيط جدًا.

لذا لا بد من أنك سترغب بتغيير ذلك. وهذا أمر مهم للغاية وإلا، فمن المحتمل أن يقوم شخص ما باختراق نظامك بسهولة. وضع في عين الاعتبار أن كلمة المرور المكونة من 12 إلى 16 حرفًا هي الأفضل، واستخدم عبارة أو قم بتجميع أرقام وأحرف وشعارات.