منزلك الذكي قد يكون معرضا للهجمات السيبرانية.. هذه النصائح لحمايته
أصبحت تكنولوجيا المنازل الذكية أكثر شعبية من أي وقت مضى، إذ يمكن لمصابيح الإضاءة الذكية والمساعدين وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية، أن تجعل الحياة أكثر ملاءمة، كما أنها قد توفر عليك من فواتير الطاقة في نهاية المطاف، إلا أن بعض الهفوات في تركيب الأجهزة أو صيانتها، من شأنها أن تعرض أمن منزلك وعائلتك للهجمات السيبرانية.
وعلى الرغم أنه تم تصميم أنظمة أمان المنزل الذكية بحيث يسهل إعدادها بمجرد إخراجها من الصندوق، حتى لو لم تكن خبيرًا تقنيًا، ولكن هناك بعض النصائح الأمنية المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار:
إنشاء كلمات مرور قوية
قم بتغيير أي كلمات مرور افتراضية للأجهزة، وتأكد من أن حسابات البريد الإلكتروني أو الحسابات التجارية التي تتحكم في الأجهزة قوية أيضًا.
فبحسب الخبراء، في كثير من الأحيان، ستكون كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه مثل admin وكلمة المرور 1234 أو شيء بسيط جدًا.
لذا لا بد من أنك سترغب بتغيير ذلك. وهذا أمر مهم للغاية وإلا، فمن المحتمل أن يقوم شخص ما باختراق نظامك بسهولة. وضع في عين الاعتبار أن كلمة المرور المكونة من 12 إلى 16 حرفًا هي الأفضل، واستخدم عبارة أو قم بتجميع أرقام وأحرف وشعارات.
حافظ على أمان شبكة واي فاي
احتفظ بأجهزتك الذكية على شبكة المنزل الرئيسي، ولا تسمح للزوار باستخدام هذه الشبكة. مع العلم أن العديد من أجهزة توجيه Wi-Fi تسمح بإنشاء حساب ضيف Guest، باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور منفصلين للاتصال بالإنترنت.
وعندما يتصل الزائرون بشبكة Wi-Fi الرئيسية لديك، فإنهم يحملون معلومات شبكتك معهم على أجهزتهم مما قد يعرض سلامة شبكتك للخطر. فإذا ذهبوا إلى مقهى مزود بالإنترنت على سبيل المثال، فمن المحتمل أن يقوم كل فرد من أصدقائك وعائلتك وجيرانك الذين اتصلوا بشبكة Wi-Fi الخاصة بك ببث معلومات الأمان ومعلوماتك الأمنية الحساسة للغاية، إلى خوادم شبكات الاتصال الأخرى.
اكتشف علامات التصيد الاحتيالي
هنالك العديد من أنواع هجمات التصيد الاحتيالي، لذا فمن أهم النصائح هي معرفة كيفية التعرف عليها. وباستخدام تقنيات التصيد الاحتيالي، يهدف المتسللون إلى تثبيت برامج ضارة على أجهزة المستخدمين، مما يسمح لهم باستخراج المعلومات من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.
وغالبًا ما يتلقى الأشخاص رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية قصيرة أو إشعارات احتيالية تطلب منهم النقر فوق رابط ما. وهذا هو المكان حيث يجب على المستخدمين توخي الحذر.
انتبه إلى الأجهزة المتصلة بالإنترنت
بات العديد من الأجهزة المنزلية الجديدة، مزودًا بتقنية Wi-Fi. إلا أن ذلك لا يعني أنه يجب عليك ربط كل جهاز بالشبكة، خاصة إذا كان من غير المرجح أن تتحكم فيه من خلال تطبيق متصل. أما إذا كان لديك كاميرات متصلة موضوعة داخل المنزل، احرص على عدم وضعها في الأماكن شديدة الخصوصية.