إرجاء رحلة من فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية بسبب الطقس

وكانت هذه الرحلة، المقامة في إطار عمليات التناوب المعتادة لطاقم محطة الفضاء الدولية، مقررة في البداية في الـ22 من شباط/ فبراير، وهو تاريخ شهد تأجيلًا أوَّلًا.

واستُخدمت كبسولة "دراغون"، التي ستحمل الطاقم، والموجودة في الجزء العلوي من الصاروخ، في أربع مهام مأهولة سابقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

الركاب الأربعة هذه المرة هم أعضاء في "كرو-8"، مهمة التناوب المنتظمة الثامنة التي تقوم بها "سبايس إكس" لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ عام 2020.

وقال رئيس "ناسا" بيل نيلسون خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع "يبدو الأمر شبه روتيني للأشخاص غير المتخصصين، أن ترسلهم سبايس إكس إلى هناك واحدًا تلو آخر".

مجالات التعاون المتبقية بين واشنطن وموسكو

أنشأت وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اللتان تديران معًا محطة الفضاء الدولية، برنامجًا لتبادل رواد الفضاء، يتناوب بموجبه كلٌّ منهما على نقل أحد أفراد الطاقم من البلد الآخر.

وأبقي على هذا البرنامج رغم الحرب في أوكرانيا، وباتت محطة الفضاء الدولية أحد مجالات التعاون القليلة المتبقية بين واشنطن وموسكو.

وبعد فترة تسليم وتسلّم مدتها بضعة أيام، سيعود أعضاء الطاقم الأربعة الحاليون إلى الأرض على متن كبسولة خاصة بهم من نوع "دراغون".

ومن المقرر إجراء أكثر من 200 تجربة علمية خلال الأشهر الستة التي سيمضيها أعضاء مهمة "كرو-8" في المختبر الفضائي الذي يسجل حضورًا دائمًا لرواد الفضاء منذ 23 عامًا.