رواد فضاء على القمر "بلا خُوَذ".. ما حقيقة الصورة؟

ويظهر في الصورة ثلاثة رواد فضاء من دون خوذ، في طبيعة صخريّة تشبه طبيعة سطح القمر، إلا أن الادّعاء غير صحيح، حسب "فرانس برس"، إذ إن الصورة لم توّزعها وكالة ناسا على أنّها من القمر، بل هي في الحقيقة ملتقطة في حصّة تدريب رواد فضاء في فلوريدا عام 1972.

وأعلنت شركة "إنتويتيف ماشينز" الأمريكية، الخميس الماضي، أن مسبارا تابعا لها نجح في الهبوط على سطح القمر، ليصبح بذلك أول مركبة أمريكية تهبط هناك منذ أكثر من 50 عاماً، وأوّل إنجاز من نوعه يُسجّل لشركة خاصة.

وقال مدير "إنتويتيف ماشينز" تيم كرين، خلال بث مباشر للشركة: "نؤكّد من دون أدنى شك أنّ مسبارنا بات موجوداً على سطح القمر، ويرسل إشارات". ثم أكدت الشركة، عبر منصة "إكس"، أنّ المسبار هبط "عمودياً" وبدأ "في إرسال بيانات".

عودة أمريكية

ولم تهبط مركبة أمريكية على سطح القمر منذ انتهاء برنامج أبولو عام 1972.

وقال رئيس ناسا بيل نيلسون، في مقطع فيديو: "للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، تعود الولايات المتحدة إلى القمر. وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، تتولّى شركة خاصة أمريكية إطلاق مركبة إلى القمر وقيادة الرحلة".