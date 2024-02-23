هبوط أول مسبار أمريكي على سطح القمر منذ 50 عامًا

نجح مسبار تابع لشركة "إنتويتيف ماشينز" الأمريكية بالهبوط، الخميس، على سطح القمر، ليصبح بذلك أول مركبة أمريكية تهبط هناك منذ أكثر من 50 عامًا، وأوّل إنجاز من نوعه يُسجّل لشركة خاصة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال مدير "إنتويتيف ماشينز" تيم كرين، خلال بث مباشر للشركة "نؤكّد دون أدنى شك أنّ مسبارنا بات موجودًا على سطح القمر، ويرسل إشارات".

ثم أكدت الشركة عبر منصة "إكس" أنّ المسبار هبط "عموديًا" وبدأ "في إرسال بيانات".

وسُجّلت عملية الهبوط هذه، عند الساعة 17,23 مساء بتوقيت هيوستن في ولاية تكساس، حيث تقع غرفة التحكم الخاصة بالشركة (23,23 بتوقيت غرينتش).