زرعة دماغية تترجم الأفكار إلى نص لمرضى الشلل

حقق باحثون تقدمًا ملحوظًا يحمل وعدًا للأفراد الذين يعانون من فقدان النطق الناجم عن الشلل.

وحددت دراسة الباحثين من مؤسسة "BrainGate" التعاونية، طريقة مبتكرة يتم فيها فك تشفير النشاط العصبي المرتبط بالكلام إلى كلمات مكتوبة على الشاشة، فقط من خلال عمليات تفكير المريض، وفق تقرير نشره موقع "psypost".

وبحسب الموقع، يبشر هذا الإنجاز بعصر جديد في التكنولوجيا المساعدة، ولا سيما إفادة أولئك المصابين بحالات مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض لو غيريغ الذي يبدأ بضعف العضلات التدريجي، وما يترتب على ذلك من إعاقة في الكلام.

وينطوي أساس الدراسة، على زرع أجهزة استشعار في مناطق محددة من القشرة الدماغية المسؤولة عن وظائف الكلام.

ومن خلال تفسير محاولات المريض لحركات الكلام، حقق الباحثون دقة وسرعة واتساعًا لا مثيل لهما في ترجمة هذه الحركات إلى نص.