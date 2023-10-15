دراسة بحثية تبشر بثورة في فهم عمل الدماغ البشري

تمكن باحثون من رسم "خريطة شاملة للدماغ البشري" في خطوة مبتكرة ورائدة، قد تقود لاكتشاف كميات هائلة من المعلومات، مما يبشر بثورة في فهم كيفية عمل الدماغ.

ووفق موقع "ساينس نيوز" يمثل هذا الجهد البحثي الهائل بداية استكشاف أعمق لعالم الدماغ الغامض، حيث يقدم رؤى غير مسبوقة حول الخلايا التي يتشكل منها هذا العضو الغامض ويسلط الضوء على كيفية توليد الدماغ للأفكار والأفعال والذكريات.

علاوة على ذلك، يمكن لهذه النتائج أن تكون بمثابة بوصلة ترشد العلماء نحو سعيهم للكشف عن أصول الاضطرابات العصبية مثل الفصام، ومرض الزهايمر، والاكتئاب.