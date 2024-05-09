تغريم "ميتا" ملايين الدولارات بعد تحقيق حول انتهاك الخصوصية في تركيا

فرض مجلس حماية المنافسة التركي، الأربعاء، غرامة على شركة "ميتا بلاتفورمز"، قيمتها 1.2 مليار ليرة تركية (نحو 37 مليون دولار)، وفق "رويترز".

جاء ذلك القرار بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين بشأن مشاركة البيانات في منصاتها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"ثريدز".

وفتح المجلس تحقيقاً مع الشركة في ديسمبر/كانون الأول بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي "ثريدز" و"إنستغرام".

وطبق المجلس في مارس/آذار إجراء مؤقتاً على "ميتا" بهدف عرقلة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين.

وقالت "ميتا" الشهر الماضي، إنها "ستغلق مؤقتاً ثريدز في تركيا امتثالاً لذلك الأمر".

وورد في قرار المجلس أن "المستخدمين سيتمكنون من دمج البيانات الشخصية بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب بموافقتهم وسيجري إخطارهم بشأن استخدام البيانات".

وتضمن القرار كذلك "أن المستخدمين سيتمكنون من تغيير إعداداتهم لاحقاً، إذا اقتضت الحاجة، باستخدام مركز الحسابات على المنصات.