الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتفقان على مشروع "مدونة سلوك" للذكاء الاصطناعي
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن مشروع "مدونة سلوك" مشتركة للذكاء الاصطناعي مفتوحة أمام الدول الديمقراطية على أساس تطبيق طوعي، في وقت تعمل فيه الدول الكبرى على تنظيم هذا القطاع.
وصرحت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمنافسة، مارغريتي فيستاغر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في السويد، قائلة: "سنعرض خلال الأسابيع المقبلة مشروع مدونة سلوك حول الذكاء الاصطناعي".
وقال بلينكن، إن الهدف هو "وضع قواعد سلوك طوعية تكون مفتوحة لكل الدول التي تتشاطر الذهنية ذاتها"، في وقت يخشى فيه الغربيون أن تفرض الصين نهجها في هذا المجال.
وأوضحت فيستاغر، أن الهدف هو وضع اقتراح نهائي "في وقت قريب جدًا"، يمكن لشركات القطاع الذي يهيمن عليه العمالقة الأمريكيون مثل مايكروسوفت، وميتا، وغوغل، "الالتزام طوعًا" على أساسه.
وكانت مسألة الذكاء الاصطناعي، من الموضوعات الرئيسة المطروحة خلال اجتماع لـ"مجلس التجارة والتكنولوجيا" الأوروبي الأمريكي في لوليا شمال السويد، في حضور مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" الثوري سام ألتمان.
وأُنشئت هذه الهيئة، العام 2021، بين الدول الـ27 وواشنطن لطي صفحة الخلافات التجارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وجاء في بيان ختامي، أن "الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، يتقاسمان وجهة النظر المشتركة، بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تنطوي على فرص كبرى، لكنها تطرح أيضًا مخاطر على مجتمعاتنا".
ويطمح الاتحاد الأوروبي، إلى أن يكون أول من يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا وإلزاميًا للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي، غير أن هذا الإطار لن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام 2025.
كذلك تسعى الصين إلى تنظيم هذا القطاع، لا سيما من خلال فرض "كشف أمني" على أدوات الذكاء الاصطناعي.
أما واشنطن، فلم تطرح في الوقت الحاضر أي مشروع يكون إلزاميًا، بالرغم من إجرائها الكثير من المناقشات.
ويخشى الأمريكيون والأوروبيون، من أن تنطبق المعايير الصينية إذا لم يوحد الغرب صفوفه.
وشدد الطرفان، اليوم الأربعاء، على أن خريطة طريق أوروبية أمريكية في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا، ستسمح بـ"تحديد المعايير والأدوات من أجل ذكاء اصطناعي جدير بالثقة".