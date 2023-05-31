الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتفقان على مشروع "مدونة سلوك" للذكاء الاصطناعي

وقال بلينكن، إن الهدف هو "وضع قواعد سلوك طوعية تكون مفتوحة لكل الدول التي تتشاطر الذهنية ذاتها"، في وقت يخشى فيه الغربيون أن تفرض الصين نهجها في هذا المجال.

وأوضحت فيستاغر، أن الهدف هو وضع اقتراح نهائي "في وقت قريب جدًا"، يمكن لشركات القطاع الذي يهيمن عليه العمالقة الأمريكيون مثل مايكروسوفت، وميتا، وغوغل، "الالتزام طوعًا" على أساسه.

وكانت مسألة الذكاء الاصطناعي، من الموضوعات الرئيسة المطروحة خلال اجتماع لـ"مجلس التجارة والتكنولوجيا" الأوروبي الأمريكي في لوليا شمال السويد، في حضور مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" الثوري سام ألتمان.

وأُنشئت هذه الهيئة، العام 2021، بين الدول الـ27 وواشنطن لطي صفحة الخلافات التجارية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء في بيان ختامي، أن "الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، يتقاسمان وجهة النظر المشتركة، بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تنطوي على فرص كبرى، لكنها تطرح أيضًا مخاطر على مجتمعاتنا".