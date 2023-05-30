يهدد بـ"انقراض" البشرية.. خبراء يحذرون من الذكاء الاصطناعي

حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء من بينهم مبتكر برنامج "تشات جي بي تي" سام التمان في بيان نُشر على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر "انقراض" البشرية.

ورأى موقعو البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة "سنتر فور إيه آي سايفتي" غير الربحية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً أن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون "أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى، كالأوبئة والحروب النووية".

وسبق لجيفري هينتون الذي شارك في توقيع البيان ويعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، أن حذر من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة "غوغل" العملاقة في مطلع أيار/مايو.

وشدّد عبر صحيفة "نيويورك تايمز" على أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية".