ماذا سيحدث إذا حظرت أمريكا "تيك توك"؟

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، أخيرًا، مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق "تيك توك" على مستوى البلاد.

وعلى الرغم أن التطبيق المملوك للصين لن يختفي من هواتف الأمريكيين في وقت قريب، فإن العديد من مستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في البلاد يشعرون بالقلق الشديد، حتى أن البعض منهم يتسائل إذا كان من الممكن البقاء والازدهار في عالم لا يحتوي على "تيك توك".

مثال سابق في الهند

وفي شهر حزيران/يونيو 2020، حظرت الحكومة الهندية فجأة "تيك توك" والعديد من التطبيقات الصينية المعروفة الأخرى، نتيجة اشتباك عنيف على الحدود الهندية الصينية، حيثُ كانت الولايات المتحدة أول من أشاد بالقرار الهندي.