بعد مخاوف من حظره.. إليك طرق تنزيل الفيديوهات من "تيك توك"

يخطّط المشرّعون الأمريكيون لحظر تطبيق الفيديو الاجتماعي "تيك توك"، وسواء حدث ذلك أم لا، فمن المفيد عمل نسخة احتياطية لمقاطعكم التي تستحقّ الحفظ على هذا التطبيق.

مثل أي منصة رقمية، فإن تطبيق "تيك توك" معرّض دائمًا لخطر الزوال، وخاصة الآن، بعد أن صوّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد، الذي في حال أصبح نافذًا، فمن شأنه أن يُجبر الشركة الصينية "بايت دانس"، مالكة "تيك توك"، على بيع المنصة أو مواجهة الحظر.

من هنا، قد يكون من الجيد عمومًا إجراء نسخ احتياطية لجميع جوانب حياتك الرقمية، وإذا كان "تيك توك" معرضًا للحظر، فيمكنك الاستعداد لهذا الحدث عن طريق حفظ كل ما تريده من فيديوهاتك، وأي مقاطع فيديو لمنشئي محتوى آخرين.