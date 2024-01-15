تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تتنبأ بمخاطر "اضطراب الألعاب"

قام فريق من الباحثين الأستراليين بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي (AI) قادرة على تقدير خطر اضطراب الألعاب عند اللاعبين بدقة، باستخدام بيانات بشأن علاقات اللاعبين مع الصور الرمزية الخاصة بهم في اللعبة، وأعمارهم، ومدة مشاركتهم في الألعاب.

وبحسب بحث نشره موقع psypost، فقد أدى ظهور ألعاب الفيديو كشكل من أشكال الترفيه في كل مكان في أواخر القرن العشرين إلى توسع هائل في صناعة الألعاب، وارتفاع لاحق في عدد اللاعبين على مستوى العالم.

ومع تزايد شعبية الألعاب، لاحظ المتخصصون في مجال الصحة أن بعض الأفراد ينخرطون في أنماط الألعاب التي تؤثر سلبًا على جوانب أخرى من حياتهم، ما أدى إلى صياغة مصطلح "اضطراب الألعاب".

ويتميز "اضطراب الألعاب"، وهو حالة صحية عقلية اعترفت به منظمة الصحة العالمية (WHO)، بضعف التحكم في التخلي عن الألعاب الإلكترونية، وإعطائها الأولوية على الأنشطة الأخرى، واللعب المستمر رغم معرفة العواقب السلبية.

ومن أجل تشخيص الاضطراب، يجب أن يكون نمط السلوك هذا شديدًا بما يكفي لإضعاف مجالات الأداء الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المهنية أو غيرها من المجالات المهمة، ولمدة 12 شهرًا على الأقل.

ويستكشف البحث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التنبؤ بمخاطر اضطراب الألعاب لدى اللاعبين، فيما ألمحت الدراسات السابقة إلى أن طبيعة العلاقة بين اللاعب وصورته الرمزية داخل اللعبة قد تشير إلى خطر الإصابة باضطراب الألعاب، خاصة في تلك التي تتطلب الانسجام التام والعميق.