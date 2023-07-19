"تيك توك" يدرس السلوكيات الجديدة لمستخدمي الألعاب الإلكترونية

وأشار التقرير إلى أن 80% من مستخدمي التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان يوافقون على أن تقوم العلامات التجارية بتجربة وسائل مختلفة لإنشاء المحتوى، وأن مستخدمًا واحدًا من أصل كل ثلاثة لتطبيق "تيك توك" يبحث عن معلومات بشأن منتجٍ أو علامةٍ تجارية بعد مشاهدة محتوى تمت مشاركته على التطبيق.

إنشاء مساحة للسعادة

وبيَّن التقرير أن المشاهدات والتفاعلات قد شهدت ارتفاعًا في ما يتعلق بالمحتوى الفكاهي والمرح.

ولفت الى أن مستخدمي التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان يعدّون أنفسهم مدفوعين بنسبة 1.7 مرة أكثر من غيرهم، بالمرح والتسلية التي تقدمها المقاطع المصورة، لشراء الألعاب الإلكترونية التي تم الترويج لها، في حين يتفق 76 في المائة من مستخدمي التطبيق في تلك المنطقة على القول إنهم يشعرون وكأنهم جزء من شبكة أفرادٍ يتشاركون الاهتمامات نفسها عبر التطبيق.

المثُل المجتمعية

وأوضح التقرير أنه عند إنهاء لعبة إلكترونية ما، يلجأ اللاعبون إلى التطبيق لإيجاد الإلهام للاستمرار بالتسلية، حيث يقدم لهم التطبيق مجموعة من التحديات الجماعية لاختبار الألعاب الإلكترونية بطرقٍ إبداعية جديدة.

وأشار إلى أن 80% من مستخدمي التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان يحبون تقديم العلامات التجارية للتحديات والتوجهات والصور المضحكة للتفاعل. كما يتفق 74 في المائة منهم على أن المنشورات عبر التطبيق تقدم لمحة عن حياة الأفراد اليومية الحقيقية.