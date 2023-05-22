واتساب يطرح ميزة تحرير الرسائل بعد إرسالها قريباً

يختبر تطبيق "واتس أب" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وبعدة لغات.

وستكون الميزة الجديدة محددة بسقف 15 دقيقة من توجيه الرسالة، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عليها بعد انقضاء هذه المدة.

ونشر الحساب الرسمي للتطبيق على "تويتر" تغريدة مرفقة بعرض لتوضيح طبيعة الميزة الجديدة، التي أكد أنها ستصل المستخدمين قريباً.

وترمي هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على تعديل الرسائل حتى بعد بعثها إلى أصدقائهم وزملائهم، لإزالة الأخطاء المطبعية أو اللغوية أو كلمات يعتقدون أنها غير لائقة أو غير دقيقة.

وستكون الميزة على شكل خيار "حرر" بعد النقر على الرسالة، حيث يمكن تعديلها وإعادة إرسالها مجددا.