خرائط غوغل تتجه لحذف سجل مواقع المستخدمين.. هل هو إجراء أمني؟

تتجه خرائط غوغل، إلى حذف سجل مواقع المستخدمين نهائيًا، بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يعزز الخصوصية، ويقلل من البيانات الشخصية المخزنة.

وقالت شركة "غوغل"، إنها ستحذف كل ما تعرفه عن المواقع التي زارها المستخدمون سابقًا، وذلك بعد عام من التزامها بتقليل كمية البيانات الشخصية التي تخزنها عن المستخدمين.

وستظل ميزة "timeline" الخاصة بالشركة المعروفة، سابقًا، باسم "سجل المواقع" تعمل مع أولئك الذين يختارون استخدامها، ما يسمح لهم بالتمرير مرة أخرى عبر عقود من تاريخ السفر المحتمل للتحقق من مكان وجودهم في وقت محدد.

ولكن سيتم حفظ جميع البيانات المطلوبة لتشغيل الميزة محليًا على الهواتف أو الأجهزة اللوحية، دون تخزين أي منها على خوادم غوغل.