خرائط غوغل تتجه لحذف سجل مواقع المستخدمين.. هل هو إجراء أمني؟
تتجه خرائط غوغل، إلى حذف سجل مواقع المستخدمين نهائيًا، بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما يعزز الخصوصية، ويقلل من البيانات الشخصية المخزنة.
وقالت شركة "غوغل"، إنها ستحذف كل ما تعرفه عن المواقع التي زارها المستخدمون سابقًا، وذلك بعد عام من التزامها بتقليل كمية البيانات الشخصية التي تخزنها عن المستخدمين.
وستظل ميزة "timeline" الخاصة بالشركة المعروفة، سابقًا، باسم "سجل المواقع" تعمل مع أولئك الذين يختارون استخدامها، ما يسمح لهم بالتمرير مرة أخرى عبر عقود من تاريخ السفر المحتمل للتحقق من مكان وجودهم في وقت محدد.
ولكن سيتم حفظ جميع البيانات المطلوبة لتشغيل الميزة محليًا على الهواتف أو الأجهزة اللوحية، دون تخزين أي منها على خوادم غوغل.
تعزيز الخصوصية
وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى مستخدمي الخرائط، قالت "غوغل" إن لديهم مهلة، حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لحفظ جميع رحلاتهم القديمة قبل أن يتم حذفها إلى الأبد.
وسيظل المستخدمون قادرين على عمل نسخة احتياطية لبياناتهم إذا كانوا قلقين بشأن فقدانها أو يريدون مزامنتها عبر الأجهزة.
بالإضافة إلى هذه التغييرات، تعمل "غوغل" على تقليل المدة الافتراضية التي يتم تخزين سجل المواقع فيها.
وفي السابق، كان الإعداد الافتراضي هو الاحتفاظ بالبيانات لمدة عام ونصف.
ومن الآن فصاعدًا، ستبدأ "غوغل" في حذف المواقع السابقة بعد 3 أشهر فقط.
ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز خصوصية المستخدم، وتقليل كمية البيانات الشخصية المخزنة.
لا تبيع البيانات
وفي تدوينة تعلن عن التغييرات، لم تذكر "غوغل" سببًا محددًا للتحديثات، باستثناء الإشارة إلى أن المستخدمين قد يرغبون بحذف المعلومات من سجل مواقعهم.
وأضافت "غوغل"، أن معلومات موقعك تعد شخصية، وهي ملتزمة بالحفاظ على أمان وخصوصية المستخدم.
وأكدت أنها لا تبيع أبدًا بيانات خرائط "غوغل" لأي شخص، بما في ذلك للمعلنين.
وعلى الرغم من ذلك، أشار الخبراء، إلى أن سجل المواقع الخاص بـ"غوغل" لا يزال يخزن معلومات كافية حول تحركات المستخدم، ويمكنه الكشف بالضبط عن المكان الذي تمت زيارته ومتى تمت زيارته.
يذكر أنه بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ ببيانات موقعهم، توفر "غوغل" خيارات لإجراء نسخ احتياطي ومزامنة بياناتهم يدويًا عبر الأجهزة.