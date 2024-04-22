الصين تصدر أول أطلس جيولوجي للقمر (صور)

وقال العالم والأكاديمي أويانغ تسي يوان إن الأطلس الجيولوجي للقمر له أهمية كبيرة في دراسة تطور القمر، ويمكن أن يساعد في اختيار موقع محطة الأبحاث القمرية المستقبلية واستغلال الموارد القمرية.

وأشار إلى أن الأطلس الجيولوجي للقمر يمكن أن يُسهم أيضًا في فهم أفضل للأرض والكواكب الأخرى في النظام الشمسي، مثل المريخ.

ودخلت الصين السباق نحو استكشافات الفضاء في خمسينيات القرن العشرين، ويُدار البرنامج الفضائي الصيني بوساطة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).

وبدأت الصين آنذاك برنامجًا للصواريخ الباليستية، بعد التهديدات الأمريكية والسوفيتية.