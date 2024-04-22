الصين تصدر أول أطلس جيولوجي للقمر (صور)
أعلنت الصين إصدار أول أطلس جيولوجي عالي الجودة للقمر في العالم.
ويحتوي الأطلس على بيانات أساسية قد تُسهم بالمساعدة في استكشاف القمر، وأبحاث العلماء في المستقبل.
ويتضمن الأطلس مجموعة من الخرائط الجيولوجية، متاحة باللغتين الصينية والإنجليزية.
ويشمل الأطلس "الأطلس الجيولوجي للكرة القمرية"، و"خريطة المربعات الإحداثية للأطلس الجيولوجي للقمر"، وفقًا لمعهد الكيمياء الجيولوجية في الأكاديمية الصينية للعلوم.
وقال العالم والأكاديمي أويانغ تسي يوان إن الأطلس الجيولوجي للقمر له أهمية كبيرة في دراسة تطور القمر، ويمكن أن يساعد في اختيار موقع محطة الأبحاث القمرية المستقبلية واستغلال الموارد القمرية.
وأشار إلى أن الأطلس الجيولوجي للقمر يمكن أن يُسهم أيضًا في فهم أفضل للأرض والكواكب الأخرى في النظام الشمسي، مثل المريخ.
ودخلت الصين السباق نحو استكشافات الفضاء في خمسينيات القرن العشرين، ويُدار البرنامج الفضائي الصيني بوساطة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).
وبدأت الصين آنذاك برنامجًا للصواريخ الباليستية، بعد التهديدات الأمريكية والسوفيتية.
وبدأ أول برنامج فضائي مأهول للصين بعد عدة عقود، عندما بلغ برنامج التطوير التقني ذروته في رحلة يانغ لي وي الناجحة عام 2003، على متن مركبة شينجو 5 الفضائية.
وجعل هذا الإنجاز الصين ثالث دولة تُرسل البشر إلى الفضاء بشكل مستقل.
وتتضمن الخطط حاليًا محطةً فضائيةً صينيةً في عام 2022، وبعثات استكشافيةً مأهولةً إلى القمر، بالإضافة إلى مهام لاستكشاف المجموعة الشمسية وما بعدها.
ويُعبّر المسؤولون عن طموحات على المدى البعيد لاستغلال الفضاء بين الأرض والقمر في التنمية الصناعية.