"من يدير القمر".. تساؤل بين العاملين بالقانون الجوي الفضائي

أثار هبوط مركبة "أوديسيوس"، الخاصة بشركة "إنتويتيف ماشينز" الأمريكية، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الخميس، جدلاً واسعاً بين العاملين في مجال القانون الجوي الفضائي، حيث اختلفوا حول من "يدير القمر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمركز قانون الجو والفضاء بجامعة ميسيسيبي، ميشيل هانلون، قولها، إن "كل شيء يحدث على القمر الآن، القانون ينص فقط على أنه يتعين علينا استخدام القمر للأغراض السلمية، ولا يمكننا إقامة منشآت عسكرية عليه. يمكنك الذهاب ووضع ما تريد على القمر، طالما أنه ليس سلاحًا نوويًا".

وبحسب "ذا التايمز"، فإنه "عندما بدأ سباق الفضاء بالحرب الباردة في خمسينيات القرن الماضي، لم يكن هناك سوى متنافسَين اثنين؛ إذ فاز الاتحاد السوفييتي بالجولات الأولى عندما أطلق أول قمر صناعي وهو سبوتنيك-1 في 1957، ويوري جاجارين أول إنسان في 1961".

ومع ذلك، حصلت الولايات المتحدة على ميدالية الفائز عن طريق إرسال طاقم "أبولو11" إلى القمر في 1969، وتلا ذلك خمس عمليات هبوط مأهولة أخرى على سطح القمر.