أبل تخطط لاستخدام أوسع للذكاء الاصطناعي خلال 2024

كشف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، الأربعاء، أن شركته تخطط للكشف عن المزيد من خططها لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في وقت لاحق من العام الجاري، وفق رويترز.

وقال كوك: "أبل تتوقع قدرات تمثل طفرة استثنائية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو سبب استثمارنا في الوقت الحالي بشكل ضخم في هذا المجال".

وتابع خلال اجتماع سنوي للمساهمين: "نعتقد أننا سنتيح فرصاً تحدث تحولاً للمستخدمين حينما يتعلق الأمر بالإنتاجية وحل المشكلات وأكثر من ذلك".