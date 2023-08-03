لأول مرة.. محكمة روسية تفرض غرامة مالية على شركة "أبل"

فرضت محكمة روسية، غرامة مالية قدرها 400 ألف روبل (4300 دولار) على شركة أبل، بدعوى عدم حذف الشركة ملفات تعتبرها موسكو مزعزعة للاستقرار السياسي في البلاد.

وذكرت وكالة "ريا نوفستي" الروسية نقلًا عن قاضي المحكمة، قوله إن "شركة Apple Distribution International LTD تعد مذنبة بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء الـ2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لروسيا الاتحادية".