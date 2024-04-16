أوروبا تشعر بالقلق إزاء مستقبل أطفالها بسبب الذكاء الاصطناعي
يشعر الأوروبيون، خاصة الأيرلنديين بالقلق على أطفالهم المستهلكين بكثرة للشاشات والتطبيقات بجميع أنواعها.
وتواجه أيرلندا، التي لطالما شكلّت الملاذ الأوروبي للشركات الرقمية العملاقة بسبب مزاياها الضريبية، مشاكل يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجتمع شديد الترابط.
وفي الوقت الذي يمثل فيه تطوير الذكاء الاصطناعي ضغطًا كبيرًا على الحكومات، فإن أوروبا بصدد اعتماد لائحة تنظيمية بشأن الذكاء الاصطناعي رسميًا.
ووافق البرلمان الأوروبي على النص النهائي للائحة قبل شهر، تبقى موافقة المجلس في الأسابيع المُقبلة، بحسب ما ذكرته إذاعة "إر إف إيه" الفرنسية.