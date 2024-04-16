أوروبا تشعر بالقلق إزاء مستقبل أطفالها بسبب الذكاء الاصطناعي

وفي الوقت الذي يمثل فيه تطوير الذكاء الاصطناعي ضغطًا كبيرًا على الحكومات، فإن أوروبا بصدد اعتماد لائحة تنظيمية بشأن الذكاء الاصطناعي رسميًا.

ووافق البرلمان الأوروبي على النص النهائي للائحة قبل شهر، تبقى موافقة المجلس في الأسابيع المُقبلة، بحسب ما ذكرته إذاعة "إر إف إيه" الفرنسية.