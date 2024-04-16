تزايد المخاوف من الذكاء الاصطناعي بين الرؤساء التنفيذيين

أعرب عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين عن مخاوفهم بشأن التهديد المحتمل الذي يشكله الذكاء الاصطناعي (AI) على مناصبهم.

وبحسب دراسة حديثة نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن المئات من كبار الرؤساء التنفيذيين يخشون أن تحل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محلهم في نهاية المطاف.

ويأتي هذا الكشف في أعقاب تحذير شديد من مؤسسة بحثية بارزة، توقعت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيل ما يصل إلى 8 ملايين وظيفة في المملكة المتحدة وحدها.

وللتخفيف من التهديد المتصور، يتخذ العديد من قادة الشركات تدابير استباقية، مثل تسجيل موظفيهم في معسكرات تدريب الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتكيف مع هذا المشهد التكنولوجي سريع التطور.

وكشفت الدراسة، التي استطلعت آراء 600 من قادة الأعمال، أن ثلاثة أرباعهم يعطون الأولوية لمبادرات إعادة التدريب التي تهدف إلى تمكين القوى العاملة لديهم من دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم اليومية بدلًا من مواجهة الاستبدال المباشر.