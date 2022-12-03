تطوير قبضة روبوتية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

طور باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية قبضة روبوتية تجمع بين القوة والمرونة، وتمكن المستخدم من الإحساس بقوة حقيقية في الواقع الافتراضي، فضلا عن تحسين ورفع كفاءة الروبوتات المرنة المستخدمة في مجالات مختلفة.

وتمنح القبضة يد الروبوت المرن القدرة على الإمساك بقوة 1.8 كيلوغرام، ما يماثل حمل كيس من التفاح، وتزيد القبضة من قوة اليد الروبوتية المرنة بمقدار 40 ضعفا، فضلا عن استهلاك 125 فولتا من الكهرباء فقط، أي ثلث ما تتطلبه القبضات الحالية من الكهرباء.