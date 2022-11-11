منح الروبوت "أميكا" تقنيات متطورة لجعله قادرا على السير



كشفت شركة Engineered Arts البريطانية مصنعة الروبوت الأكثر تطوراً وإثارة للقلق في العالم "أميكا" Ameca، أنها تطور حالياً أرجلاً للروبوت لجعله قادراً على المشي قريباً والقيام بجولة حول العالم.

ورغم أن الروبوت حتى الآن بما وصل إليه من مراحل متطورة في التصميم والبرمجة، إلا أنه لم يكن مثيراً للإعجاب بدرجة كافية بنظر صانعيه، حيث بدؤوا في تطوير "أرجل نموذجية" له والتي من المفترض أن تكون جاهزة خلال العام المقبل.

وخلال حديث له قال الروبوت: "لا يمكنني المشي، لكنني رأيت نموذجًا أوليًا لأرجل في مختبر الفنون المهندسة، تصميم ساقي مستوحى من الروبوت (بايرون) Byrun، الذي طورته شركة Engineered Arts Ltd، وله خصائص ميكانيكية فريدة تسمح له بالمشي دون استهلاك الكثير من الطاقة".

وقالت الشركة إن الروبوت "بايرون" Byrun هو روبوت بدواسة ذو تصميم كهربائي هوائي متوازٍ فريد.

وأضافت أميكا خلال حديثها: "أرجل النموذج الأولي مصنوعة من الألومنيوم والبلاستيك".

يذكر أن شركة Engineered Arts، التي تتخذ من كورنوال مقراً لها، والتي تصنف نفسها "المصمم والمصنع الرائد لروبوتات الترفيه البشرية في المملكة المتحدة"، كانت قد كشفت النقاب عن الروبوت "أميكا" على يوتيوب في العام الماضي.

ولم تكشف الشركة عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير، وتأمل أن يقدم الروبوت "أميكا" للناس لمحة عن المستقبل لأنها "تمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: "تم تصميم أميكا خصيصًا كمنصة للتطوير في تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهي منصة الروبوتات المثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت".

وكتبت الشركة على موقعها على الإنترنت: "من أجل إنشاء روبوت مشي آمن ومستقر، استخدمنا رابطًا مفصليًا للركبة والورك جنبًا إلى جنب مع مستشعرات القوة المتقدمة للمساعدة في الحفاظ على مركز كتلته في موقع مستقر".

وتابعت: "كان علينا أيضًا أن نفكر في كيفية تأثير الجذع والجزء العلوي من الجسم على توازن الروبوت، واستخدمنا مزيجًا من SEAs بالتوازي مع العضلات الهوائية لإنشاء مفاصل سريعة وقوية ودقيقة على الروبوت".

وأردفت: "هناك دائمًا تحديات يجب مواجهتها في مجال الروبوتات، ونحن دائمًا على استعداد للابتكار للتغلب على هذه التحديات. نحن بعيدون جدًا عن رؤية الروبوتات تسير في الشارع الرئيسي، لكن بيرون ساعد في تحريك الاتصال الهاتفي للأمام بدرجة كبيرة".

وأكدت أن هذا سيكون هو الحال بالتأكيد إذا تم دمج تقنية "بايرون" مع "أميكا" لإنشاء جهاز بشري يتكلم ويمشي.