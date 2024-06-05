"صمت" السيارات الكهربائية.. خطر مضاعف على المشاة

قد يكون الطريق الخالي من الانبعاثات أمرًا رائعًا، لكن، يبدو أيضًا أنه سيكون مليئًا بـ"المشاة المصابين".

يأتي ذلك مع استمرار تزايد اعتماد المركبات الكهربائية، ما يجب أن يترافق مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المشاة ومستخدمي الطريق الآخرين.

أحد الانتقادات العديدة الموجهة للمركبات الكهربائية هو أنها هادئة جدًا، لذا لن يسمعها المشاة عند عبورهم الطريق، وهناك قلق خاص بشأن ما قد يعنيه هذا بالنسبة للمكفوفين.

وعلى الرغم من أنه قد لا تكون هذه السيارات الكهربائية صامتة تمامًا أثناء الحركة، ولكن بالمقارنة مع بعض المركبات "الهادرة" على طرقاتنا، فهي تعد صامتة ومتخفية.

ويشكل هذا خطرًا كبيرًا على المشاة، الذين اعتادوا على هدير المحرك التقليدي، لأنهم لن يكونوا مدركين للاقتراب شبه الصامت للسيارة الكهربائية.