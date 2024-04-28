تأثير حرارة الصيف على هاتفك الذكي وشحن البطارية

أمور تؤثر على الشحن

إذا توقف الهاتف الذكي عن الشحن في الصيف، من المرجح أن يكون ذلك بسبب آلية الدفاع التي يمتلكها لمنع نفسه من التلف الناتج عن الحرارة.

وبينما أصبحت سرعات الشحن على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أسرع كثيرًا هذه الأيام، وهذا يعني أن كمية كبيرة من الكهرباء تمر عبر الجهاز.

فعندما يشعر المستشعر المدمج في الهاتف الذكي زيادة سريعة في درجة الحرارة، فإن معظم الهواتف الحديثة تكون ذكية بما يكفي إما لخفض سرعة الشحن أو لإيقاف الشحن تمامًا، حتى يبرد الهاتف ويعود إلى حالته الطبيعية.

وإذا كنت تقوم بشحن هاتفك مع وجود حافظة، يمكنك محاولة إزالتها لتحسين التبادل الحراري مع البيئة، وإذا كنت تستخدم شاحنًا لاسلكيًا، فحاول الشحن باستخدام شاحن سلكي بدلًا من ذلك، حيث إن الأخير سيولد حرارة أقل.

علاوة على ذلك، أثناء شحن الهاتف الذكي، لا تدخل أبدًا إلى تطبيقات الألعاب، لأن تشغيل أحدها أثناء الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز بالتأكيد.

ومن المهم الإشارة إلى أنه قد لا تكون الحرارة هي السبب الوحيد الذي يجعل هاتفك الذكي يشحن ببطء خلال فصل الصيف. إذا كان لديك هاتف ذكي عمره بضع سنوات، فقد لا تكون البطارية في أفضل حالاتها.

وعندما تقترن البطارية المعيبة أو المتدهورة بالحرارة الزائدة، يمكن أن تتأثر سرعات الشحن على الهاتف الذكي بسهولة.

كما يمكن أن يؤدي استخدام شاحن تابع لجهة خارجية أيضًا إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي.

ولهذا السبب يُنصح دائمًا باستخدام ملحقات الطرف الأول، نظرًا لوجود العديد من الحالات المبلغ عنها للهواتف الذكية التي لا ترتفع درجة حرارتها فحسب، بل تشتعل فيها النيران أيضًا.