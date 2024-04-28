تأثير حرارة الصيف على هاتفك الذكي وشحن البطارية
يعد الحفاظ على برودة هاتفك في الصيف أمرًا أساسيًا لمنع مشكلات الشحن، علمًا أن أسبابًا عدة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.
ويواجه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلات في شحن أجهزتهم بشكل صحيح، خاصة خلال موسم الصيف عندما ترتفع الحرارة.
وبينما يلاحظ البعض انخفاضًا سريعًا في سرعة الشحن، يواجه آخرون انقطاعًا كاملاً في تعبئة بطارياتهم.
وفيما يلي شرح شامل لسبب حدوث هذه المشكلات، وبعض النصائح للحفاظ على هاتفك الذكي خلال الموسم الأكثر حرارة في العام:
مشاكل شائعة
تمامًا مثل البشر، تعمل الهواتف الذكية أيضًا بشكل أفضل عندما تكون في درجة حرارة معتدلة.
وفي الصيف، وبسبب ارتفاع درجة الحرارة في الخارج، ترتفع درجة حرارة الغرفة، وهذا يعني أنه حتى مهمة بسيطة، مثل تصفح الويب، ستؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف، خاصة إذا لم تكن هناك طريقة لتبديدها.
ولأن الهواتف الذكية أصبحت أكثر قوة على مر السنين مع شاشات أكثر سطوعًا، فإن هذا يعني أيضًا أن الجهاز في الصيف سيصبح أكثر سخونة بسرعة، وتستغرق معظم الهواتف بضع دقائق حتى تبرد وتعود إلى حالتها الطبيعية.
ولهذا السبب، إذا كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا بشكل مستمر تحت أشعة الشمس المباشرة، ستصبح الشاشة ساطعة، ما يؤدي أيضًا إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.
وعندما يكون الهاتف ساخنًا، سيتأثر الأداء، خاصة إذا حاولت تشغيل ألعاب عالية الدقة.
أمور تؤثر على الشحن
إذا توقف الهاتف الذكي عن الشحن في الصيف، من المرجح أن يكون ذلك بسبب آلية الدفاع التي يمتلكها لمنع نفسه من التلف الناتج عن الحرارة.
وبينما أصبحت سرعات الشحن على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أسرع كثيرًا هذه الأيام، وهذا يعني أن كمية كبيرة من الكهرباء تمر عبر الجهاز.
فعندما يشعر المستشعر المدمج في الهاتف الذكي زيادة سريعة في درجة الحرارة، فإن معظم الهواتف الحديثة تكون ذكية بما يكفي إما لخفض سرعة الشحن أو لإيقاف الشحن تمامًا، حتى يبرد الهاتف ويعود إلى حالته الطبيعية.
وإذا كنت تقوم بشحن هاتفك مع وجود حافظة، يمكنك محاولة إزالتها لتحسين التبادل الحراري مع البيئة، وإذا كنت تستخدم شاحنًا لاسلكيًا، فحاول الشحن باستخدام شاحن سلكي بدلًا من ذلك، حيث إن الأخير سيولد حرارة أقل.
علاوة على ذلك، أثناء شحن الهاتف الذكي، لا تدخل أبدًا إلى تطبيقات الألعاب، لأن تشغيل أحدها أثناء الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز بالتأكيد.
ومن المهم الإشارة إلى أنه قد لا تكون الحرارة هي السبب الوحيد الذي يجعل هاتفك الذكي يشحن ببطء خلال فصل الصيف. إذا كان لديك هاتف ذكي عمره بضع سنوات، فقد لا تكون البطارية في أفضل حالاتها.
وعندما تقترن البطارية المعيبة أو المتدهورة بالحرارة الزائدة، يمكن أن تتأثر سرعات الشحن على الهاتف الذكي بسهولة.
كما يمكن أن يؤدي استخدام شاحن تابع لجهة خارجية أيضًا إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي.
ولهذا السبب يُنصح دائمًا باستخدام ملحقات الطرف الأول، نظرًا لوجود العديد من الحالات المبلغ عنها للهواتف الذكية التي لا ترتفع درجة حرارتها فحسب، بل تشتعل فيها النيران أيضًا.
كيف تعتني بهاتفك الذكي؟
إذا كنت ترغب بالاعتناء بهاتفك، هنالك بعض الإجراءات البسيطة التي يجب أن تقوم بها، من بينها:
-استخدام شاحنًا أصليًا.
-في حال ارتفاع درجة حرارة جهازك، اتركه يرتاح لبعض الوقت.
-لا تدع البطارية تستنزف بالكامل ولا تفرّط في شحنها.
-تأكد من عدم وجود أضرار مادية على الجهاز.
-إزالة الحافظة لتبريد الجهاز بسرعة.
-لا تضع أي نوع من الضغط الخارجي على الهاتف الذكي.
-في حال انسكاب الماء، تأكد من جفاف الهاتف تمامًا قبل محاولة الشحن.