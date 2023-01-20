ناسا وبوينغ تتعاونان لتصنيع طائرة ذات انبعاثات كربونية أقل

وأوضح رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون في بيان أنّ الهدف من هذا المشروع يتمثل في تصنيع طائرات تجارية مستقبلية "لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المحروقات، مع تحقيقها فوائد للبيئة ولمجال الطيران التجاري وللركاب في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف "في حال نجحنا بذلك، قد نشهد هذه التقنيات في طائرات سيستقلها البشر في ثلاثينيات القرن الحالي".

وتنص الاتفاقية على أنّ ناسا و"بوينغ" ستصنّعان وتختبران وتطلقان في الأجواء نموذجا ذا ممر واحد.