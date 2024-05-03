ستشكل مستقبل الحوسبة.. هذا ما يجب معرفته عن الكمبيوترات مزدوجة الشاشات

شاشتان في كل مكان تذهب إليه

من الواضح أن وجود شاشتين تحت تصرف المستخدم في كل مكان يذهب إليه هو أكبر ميزة توفرها أجهزة الكمبيوتر هذه من دون الإضرار بالإنتاجية.

ففي حين إن شاشة الكمبيوتر المحمول الأكبر حجمًا يمكن أيضًا أن تلغي الحاجة إلى شاشتين، إلا أن المستخدم سيحمل في هذه الحالة جهازًا أثقل وأكثر سماكة، لذا في حال اخترت أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات المزدوجة، قل وداعًا للشاشة الخارجية.

الكتابة المريحة

تعد لوحة المفاتيح ولوحة اللمس من المكونات الأساسية للكمبيوتر المحمول، إذ يمكن أن تؤدي تجربة الكتابة السيئة إلى تدمير بقية جاذبية الجهاز، وهذا ينطبق بشكل خاص على المحترفين الذين يقضون ساعات في كتابة المسودات أو رسائل البريد الإلكتروني.

وعلى الرغم من أن لوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول، في معظمها، جيدة أو أفضل من لوحة المفاتيح الخارجية المتوسطة، فإن الكمبيوتر المحمول ذا الشاشة المزدوجة يغير الأمور حقًا من خلال وضع شاشة مكان لوحة المفاتيح العادية.