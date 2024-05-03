ستشكل مستقبل الحوسبة.. هذا ما يجب معرفته عن الكمبيوترات مزدوجة الشاشات
توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات المزدوجة مستوى جديدًا من الإنتاجية أثناء التنقل؛ ما يجعلها خيارًا سائدًا للكثير من المستخدمين.
وأصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أرقّ وأكثر أناقة وقوة مع مرور السنوات، إلا أن أساسيات تصميمها ظلت كما هي لعقود من الزمن ولم تتغير، لكن في الآونة الأخيرة، تغيرت هذه القاعدة، بحيث بدأنا نرى عددًا قليلاً من أجهزة الكمبيوتر المحمول بشاشتين في الوقت عينه.
شاشتان في كل مكان تذهب إليه
من الواضح أن وجود شاشتين تحت تصرف المستخدم في كل مكان يذهب إليه هو أكبر ميزة توفرها أجهزة الكمبيوتر هذه من دون الإضرار بالإنتاجية.
ففي حين إن شاشة الكمبيوتر المحمول الأكبر حجمًا يمكن أيضًا أن تلغي الحاجة إلى شاشتين، إلا أن المستخدم سيحمل في هذه الحالة جهازًا أثقل وأكثر سماكة، لذا في حال اخترت أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات المزدوجة، قل وداعًا للشاشة الخارجية.
الكتابة المريحة
تعد لوحة المفاتيح ولوحة اللمس من المكونات الأساسية للكمبيوتر المحمول، إذ يمكن أن تؤدي تجربة الكتابة السيئة إلى تدمير بقية جاذبية الجهاز، وهذا ينطبق بشكل خاص على المحترفين الذين يقضون ساعات في كتابة المسودات أو رسائل البريد الإلكتروني.
وعلى الرغم من أن لوحات مفاتيح الكمبيوتر المحمول، في معظمها، جيدة أو أفضل من لوحة المفاتيح الخارجية المتوسطة، فإن الكمبيوتر المحمول ذا الشاشة المزدوجة يغير الأمور حقًا من خلال وضع شاشة مكان لوحة المفاتيح العادية.
كما أن الحل الحقيقي الوحيد الذي يتجاوز لوحة المفاتيح ولوحة اللمس الرقمية بالكامل هو استخدام قطعة منفصلة من الأجهزة للمفاتيح والمؤشر.
ففي بعض الأجهزة، تكون لوحة المفاتيح بشكل أساسي بعيدة عن الجهاز، ويتم ربطها بالشاشة السفلية عند الحاجة، وإذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح بشكل منفصل، فستحتاج إلى ماوس خارجية، وفي أجهزة أخرى، قد يتم تثبيتها مغناطيسيًا وتغطي الشاشة السفلية بأكملها؛ مما يمنحك شعورًا قياسيًا بالكمبيوتر المحمول.
تصميم مدمج وجذاب
تعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات المزدوجة قابلة للنقل بدرجة كافية بحيث لا تسبب مشاكل، وعلى سبيل المثال، نجح جهاز Asus Zenbook Duo في تحقيق هدف التصميم باستخدام لوحة المفاتيح المغناطيسية، ويمكن طيه بالكامل في حزمة يسهل وضعها في الحقيبة.
وتتميز هذه الأجهزة بشاشتين متصلتين من نوع OLED مقاس 14 بوصة، وكلاهما شاشتان تعملان باللمس وبهما معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويحاولان إنشاء تجربة فريدة ومحمولة متعددة المهام بهما، ويتم ربطهما ببعضهما البعض عبر مفصل يمكنه أن يفتح بزاوية 180 درجة، ويسمح بوضع الشاشتين في ثلاثة أوضاع أساسية.
أداء قوي وعمر طويل للبطارية
تعدد المهام لا يمثل مشكلة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الشاشات المزدوجة، إذ إنها لا تضحي بالأداء أو بعمر البطارية، فلا تزال تتمتع بذكاء النظام الذي سوف يتيح تحرير الصور، وتصفح الويب المكثف، ومعالجة النصوص.
وقامت Intel بحل مشكلة أداء الإنتاجية إلى حد كبير من خلال صناعة معالجات قوية ولا تستهلك الكثير من الطاقة؛ كي لا تشكل المهام المتعددة الثقيلة عبر شاشتين أي مشاكل.