التحكم بالهاتف بدون استخدام اليدين.. ميزة "غوغل" الجديدة

في مؤتمرها للمطورين I/O 2024، قدمت "غوغل" مشروع Gameface، وهو أحدث ابتكاراتها الذي يتيح للمستخدمين التحكم في هاتف أندرويد من خلال حركات الرأس وإيماءات الوجه؛ ما يسهل الوصول إلى الألعاب والمهام الأخرى.

وتعاونت "غوغل" مع لانس كار، وهو مشغل ألعاب فيديو مصاب بالشلل الرباعي ويعاني من ضمور عضلي، لإنشاء Project Gameface المستوحى من قصته.

وتؤثر حالة لانس على عضلاته، الأمر الذي يجعل التحكم القياسي بالماوس مشكلة؛ لذلك شرعت "غوغل" في إنشاء خيار لا يحتاج استخدام اليدين لتسهيل عملية تحكم لانس بالأجهزة.