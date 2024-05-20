كيفية تعطيل ميزة الذكاء الاصطناعي في بحث غوغل

منذ أن قامت غوغل بتمكين ميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI Overviews، حاول العديد من الأشخاص وفشلوا في تعطيل هذه الميزة التي تظهر غالبًا في نتائج البحث العادية.

ومع ذلك، هناك عدة طرق لإيقاف تشغيلها، وهو ما سنوضحه أدناه.

جيدة من الناحية النظرية

ميزة نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي AI Overviews، والمعروفة أيضًا باسم تجربة البحث التوليدية، هي ميزة بحث جديدة من غوغل تلخص محتوى الويب باستخدام نماذج اللغات الكبيرة الداخلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتقول غوغل إن نتائج بحث هذه الميزة تظهر فقط عندما يعتقد محرك البحث أنها يمكن أن توفر قيمة أكبر من الروابط الزرقاء التقليدية.

وفيما قد تبدو هذه الميزة جيدة من الناحية النظرية، لكن تكامل الذكاء الاصطناعي من غوغل فيه العديد من مشكلات الجودة، بما في ذلك التسبب بتأخير بسيط أثناء توليد الإجابة، وعرض معلومات غير صحيحة في بعض الأحيان.