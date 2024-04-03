كابل لربط أوروبا باليابان مباشرة عبر القطب الشمالي

ويُعد الاتحاد الأوروبي، بحسب "بوليتيكو"، من أكثر المعجبين بالمشروع، حيث ضخ حوالي 23 مليون يورو، وذلك بعد أن ودعت المفوضية الأوروبية أخيرًا حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تأمين شبكاتها تحت الماء بشكل أفضل، وتسعى إلى مشاريع كابلات جديدة لسد الفجوات الإستراتيجية.

وتزيد تكلفة المشروع البالغة مليار يورو ما يُعادل 1.07 مليار دولار، بكثير عن مشاريع الكابلات في الطرق الأخرى، وفق "بوليتيكو".

ويقول آلان مولدين، مدير الأبحاث في شركة "TeleGeography"، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، إن كابلا ًعبر المحيط الأطلسي يكلف حوالي 250 مليون يورو (268 مليون دولار)، فيما يكلف مد كابل في المحيط الهادئ حوالي 320 مليون يورو (343 مليون دولار).

وتيرة مثيرة للقلق

يُثير ذوبان الجليد في القطب الشمالي بوتيرة متسارعة، قلقًا بشأن كابلات الإنترنت، بحسب ما كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بوتيرة مثيرة للقلق مع تغير المناخ، أسرع بنحو 4 مرات من بقية العالم، إذ يتقلص الجليد البحري بنسبة 13% تقريبًا كل عقد.

وتضررت خطوط الغاز والاتصالات في بحر البلطيق، العام الماضي، حيث اتهمت سفينة صينية بالتسبب بذلك، كما انقطعت كابلات البيانات في البحر الأحمر الشهر الماضي، في ظل هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

ويتدفق أكثر من 90% من إجمالي حركة المرور بين أوروبا وآسيا عبر طريق البحر الأحمر.