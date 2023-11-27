5 اتجاهات تُشكل مستقبل "تعلُم الآلة" في 2024

ناقش تقرير لموقع "فايننشال إكسبرس" خمسة اتجاهات محورية يتوقع أن تُشكل مستقبل تعلُم الآلة، أحد فروع الذكاء الاصطناعي التي تهتم بتصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح للحواسيب بامتلاك خاصية "التعلم"، في زمن تسارع فيه الابتكار بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

وبحسب التقرير، يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أول هذه الاتجاهات التي اكتسبت شهرة سريعة في عالم التكنولوجيا، إذ تحرص الشركات على دمج هذه التكنولوجيا في منتجاتها، وتشكيل فرق مخصصة لاستكشاف قدراتها. وعلى العكس من التقنيات الأخرى التي تم الترويج لها لتكون الحدث الكبير التالي، يتميز الذكاء الاصطناعي التوليدي بقابليته للتطبيق وفوائده المباشرة، ما يمكّن المستخدمين من إدراك قيمته من خلال نتائج عملية وملموسة بسرعة.

ومع انتقالنا إلى عام 2024، تتجه الأضواء إلى نماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، والتي تمثل قفزة في التطور من خلال معالجة وتفسير أنواع البيانات المتنوعة، بما في ذلك النصوص والصور والصوت، لتقديم قرارات أكثر دقة وشبه بشرية.

لكن رغم الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه يطرح أيضًا تحديات، مثل: الاستهلاك العالي للموارد، والميل لمهام إنشاء المحتوى العام. وعندما يتعلق الأمر بالمهام الأكثر تعقيدًا، مثل: تفسير السلوكيات المعقدة، فإن فائدة الذكاء الاصطناعي التوليدي تكون محدودة أكثر.