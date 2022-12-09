مساكن المريخ.. تصاميم عالمية وعربية لاستيطان الكواكب

لطالما استحوذت فكرة الحياة خارج كوكب الأرض على تفكير البشر وتحولت إلى مادة غنية في نتاجات العلماء والفلاسفة والأدباء.

وتوجهت أنظار العلماء إلى المريخ القريب نسبيا، بعد ازدياد المعطيات عنه وزيادة معرفتنا بمناخه وطبيعته، فتحول إلى الوجهة الأسرع لاستيطاننا المستقبلي.

وسبق أن درس باحثون حلولا مختلفة لاستصلاح كوكب المريخ وجعله صالحا للحياة، من خلال تطبيق حقل مغناطيسي حوله، أو إرسال كائنات معدلة جينيا إليه، أو تفجيره نوويا لرفع حرارته، ولكن تلك الأنواع من الحلول تستغرق ملايين الأعوام لتطبيقها.

ومع تزايد الاهتمام بالكوكب الأحمر، والبحث عن أساليب تسرع عملية استيطانه، تفتقت قريحة باحثين حول العالم عن تصاميم تسعى إلى المثالية لمستعمرات مريخية بأنظمة بيئية مغلقة.

غابة مريخية مغلقة

وفي هذا الإطار، اقترح باحثون من جامعة "بريستول" البريطانية، حديثا، بناء نظام بيئي شبيه بالأرض ضمن قبة مغلقة تمنع خروج الهواء، ما يؤمن المعيشة والطعام ومستلزمات الحياة للبشر في المستقبل.