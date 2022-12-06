هل تعيش "الحشرات الغريبة" على سطح المريخ؟
توصل علماء من مختبر القمر والكواكب في جامعة أريزونا الأمريكية، إلى احتمالية وجود حياة خاصة بالحشرات على سطح المريخ، وأن يكون الكوكب الأحمر بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الحشرات الغريبة.
وأرجع العلماء تلك النتيجة إلى أن صخور المريخ تولد الميثان والهيدروجين، إذ قد تستخدمهما الحياة الميكروبية الحالية على الأرض كطاقة.
ويمكن أن يحتوي عمود ضخم من الصخور المنصهرة يمتد على عرض 25000 ميل تم اكتشافه أسفل السهول الشمالية على المريخ، على مكونات حشرات غريبة.
ولاحظ الفريق العلمي أن الميكروبات على الأرض تزدهر في بيئات مماثلة، ويعتقد أنها يمكن أن تكون هي نفسها على المريخ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
إلى جانب كونها ملجأً للحياة، تفسر الصخور المنصهرة أيضًا سبب اكتشاف الزلازل بالقرب من هذه المنطقة المعروفة باسم Cerberus Fossae، وهي موطن مجمع Elysium Planitia البركاني.
ويُنظر إلى المريخ على أنه أرض قاحلة باردة "ماتت" لمليارات السنين، لكن البحث الجديد يقدم المزيد من الأدلة على أن عالم المريخ "حي جدا".