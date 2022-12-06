هل تعيش "الحشرات الغريبة" على سطح المريخ؟

توصل علماء من مختبر القمر والكواكب في جامعة أريزونا الأمريكية، إلى احتمالية وجود حياة خاصة بالحشرات على سطح المريخ، وأن يكون الكوكب الأحمر بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الحشرات الغريبة.

وأرجع العلماء تلك النتيجة إلى أن صخور المريخ تولد الميثان والهيدروجين، إذ قد تستخدمهما الحياة الميكروبية الحالية على الأرض كطاقة.