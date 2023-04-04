دمج الذكاء الاصطناعي في برامج المكاتب.. إلى أين؟

سيتيح دمج الذكاء الاصطناعي في برامج المعلوماتية الأكثر استخداما في المكاتب حول العالم، ميزات استثنائية لِمَن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في عملهم، كإمكانية إنشاء ملخّص لاجتماع عُقد عبر الفيديو، بنقرة واحدة.

وتمتلك شركة "مايكروسوفت" برامجها المكتبية الشهيرة مثل (وورد، اكسيل، باور بوينت، تيمز، أوتلوك...) ومنافستها "غوغل" تضم (غوغل دوكس، جي ميل ودرايف وغيرها).

وأعلنت الشركتان في منتصف آذار/مارس أنهما ستُدمجان تقنية الذكاء الاصطناعي في برامجهما المعلوماتية التي تستخدمها الشركات، وذلك "في غضون أشهر قليلة". وأعلنت الشركتان انطلاق مرحلة التجارب.

ويتزايد عدد الدراسات للتكهّن بالتأثير الكبير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال، مع تضرر مئات الملايين من الوظائف أو حتى الاستعاضة عنها.

ويقول نيكولا غوديميه، وهو متخصص في الذكاء الاصطناعي لدى شركة "وان بوينت" إنّ "مختلف الأنشطة في المجالات كلها ستتأثر" بالذكاء الاصطناعي.

وتشير دراسة حديثة أجراها مصرف "غولدمان ساكس" إلى أنّ نحو ثلثي الوظائف الحالية في العالم قد تصبح آلية بدرجات متفاوتة، بينما سيحلّ الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي ينشئ محتوى) محل حوالى ربع المهام.

ومن خلال الاستقراء، توصل المصرف إلى أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يسهم في جعل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل، آلية. وستكون الوظائف الإدارية والقانونية الأكثر تضررا. إلا أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي سيسهم من ناحية أخرى، في إيجاد فرص عمل جديدة ومهن حديثة.

وكونه أحد عوامل زيادة الإنتاجية، "قد يسهم الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا بنسبة 7%"، وفق المصرف.