جائزة جديدة لـ"سيدة الذكاء الاصطناعي" في السعودية.. من هي خلود المانع؟

وولدت خلود صالح المانع في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ودرست المرحلة الابتدائية في المملكة، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست هناك المرحلة المتوسطة، قبل أن تعود للسعودية وتكمل دراستها هناك، وقد رافقها شغفها بحب عالم التقنية طوال تلك السنوات.

وتوجت المانع شغفها التقني ذاك بالحصول على شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود في عام 1998، ومن ثم حصولها على شهادة الماجستير في علوم الحاسب من الجامعة ذاتها عام 2004.

وتابعت المانع دراستها بعد ذلك، بجانب انخراطها في العمل، لتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لوبورو البريطانية عام 2018.

عملت المانع محاضرة في جامعة الملك سعود من العام 2000، ولمدة 13 عاماً، ومن ثم انتقلت لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمنصب أستاذ مساعد منذ العام 2019.