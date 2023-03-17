جائزة جديدة لـ"سيدة الذكاء الاصطناعي" في السعودية.. من هي خلود المانع؟
حصلت الأكاديمية السعودية البارزة، خلود المانع، على جائزة جديدة في مسيرتها العلمية بمجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات، لتضيف محطة نجاح جديدة لحياتها المهنية التي قادتها نحو العالمية.
وتوجت المانع بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي جائزة سنوية رسمية تقدمها إمارة منطقة القصيم، لصناع المحتوى الرقمي على مستوى السعودية، وفاز فيها هذا العام 40 فرداً وجهة حكومية.
وتقدم المانع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب ظهورها في وسائل الإعلام، محتوى مختصا في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات، ما قادها للفوز بالجائزة الجديدة لكونها من أبرز المؤثرين في ذلك المجال الحديث نسبياً.
وتأتي الجائزة الجديدة بعد نحو أسبوع من فوز المانع بجائزة عالمية، حيث توجت بالمركز الأول في ختام فعاليات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقيم في برشلونة، ضمن أفضل 32 شخصية عالمية في تقنية المعلومات.
وولدت خلود صالح المانع في منتصف سبعينيات القرن الماضي، ودرست المرحلة الابتدائية في المملكة، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست هناك المرحلة المتوسطة، قبل أن تعود للسعودية وتكمل دراستها هناك، وقد رافقها شغفها بحب عالم التقنية طوال تلك السنوات.
وتوجت المانع شغفها التقني ذاك بالحصول على شهادة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود في عام 1998، ومن ثم حصولها على شهادة الماجستير في علوم الحاسب من الجامعة ذاتها عام 2004.
وتابعت المانع دراستها بعد ذلك، بجانب انخراطها في العمل، لتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لوبورو البريطانية عام 2018.
عملت المانع محاضرة في جامعة الملك سعود من العام 2000، ولمدة 13 عاماً، ومن ثم انتقلت لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمنصب أستاذ مساعد منذ العام 2019.
كما تشغل الدكتورة المانع عضوية مؤسس في الجمعية السعودية للأبحاث والابتكار الهندسي، بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منذ يوليو/ تموز 2021.
وارتبطت البحوث العلمية التي أعدتها الدكتورة المانع خلال مسيرتها المهنية، بريادة الأعمال وتطويرها باستغلال قوة الذكاء الاصطناعي، وبينها مشروع تخرج الدكتوراه الذي يدور حول إنشاء منصة تدعم ريادة الأعمال الرقمية في 2018.
كما شملت بحوث المانع العلمية، عام 2020، دراسة لأثر التجارة الإلكترونية على تطور ريادة الأعمال في السعودية، لتقدم مجموعة من التوصيات العملية للحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين في المملكة للنظر فيها، وتعزيز ريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية.
وقاد ذلك العمل البحثي والعلمي للدكتورة المانع في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وإيصاله للمختصين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حصولها على العديد من التكريمات والجوائز، وبينها تصنيفها عام 2021، بالمرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، من قبل "مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي" الأمريكية Social Media Research Foundation.