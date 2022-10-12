"بي إم دبليو" تكشف عن ميزة جديدة في سياراتها الكهربائية

تتعاون شركة "بي إم دبليو" الألمانية متعددة الجنسيات مع شركة ألعاب الفيديو Air Console لتزويد سياراتها بألعاب ونظام ترفيهي بدءاً من عام 2023.

وتعتمد الشركة على إضافة تكنولوجيا تنزيل الألعاب إلى نظام المعلومات والترفيه الخاص بالسيارة، والذي يتم التحكم فيه من خلال الهاتف الشخصي.

ويبدو أن هذه الخطوة محاولة من جانب الشركة لتشتيت انتباه عملائها في أثناء شحن مركباتهم الكهربائية، إلا أن الشركة الألمانية كشفت أن هذه التقنية ستكون مفيدة في أي وقت ينتظر فيه العملاء داخل السيارة.

وبالرغم من ذلك، لم تذكر "بي إم دبليو" طراز السيارات التي ستشمل ترقية الألعاب في البداية، إلا أن تقنية Air Console تعتبر مناسبة ومثالية للشاشة المنحنية المستخدمة بالفعل في سيارة BMW iX الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة المحتدمة بين شركات السيارات، حيث تقدم شركة "تسلا" بالفعل عدداً من الألعاب في سياراتها.

ولكن يبدو أن تقنية الألعاب التي تدمجها "بي إم دبليو" ليست مرنة مثل نهج تسلا للألعاب، والذي يتيح اللعب باستخدام وحدات تحكم مخصصة، ولكن بالتأكيد ستكون هذه الميزة مفيدة بالفعل إذا كانت هناك رغبة بفعل المزيد في أثناء الانتظار بدلاً من العبث بالهاتف.

كما إن هذه الميزة أيضاً إقرار بتغيير دور الألعاب والترفيه داخل المركبات في عصر السيارات الكهربائية، إذ يمكن الانتظار لمدة نصف ساعة في محطات الشحن.