الذكاء الاصطناعي يهدد خصوصيتك بسرقة كلمات المرور

أعلن باحثون في مجال التقنية، اكتشاف طريقة قرصنة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقوم بتخمين كلمات المرور بدقة عالية تزيد عن 90%، بواسطة الاستماع إلى ما يكتب على لوحة المفاتيح.

وتقوم تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعلم والتعرف على أصوات المفاتيح المختلفة، باستخدام ميكروفون مدمج بالهاتف الذكي يستمع لضغطات المفاتيح على جهاز "ماك بوك برو"؛ ما يتيح للباحثين التعرف على كلمات المرور بدقة عالية جدًّا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الباحثين اختبروا أيضًا دقة نظام الذكاء الاصطناعي أثناء مكالمة Zoom، إذ قاموا بتسجيل ضغطات المفاتيح باستخدام ميكروفون الكمبيوتر المحمول أثناء الاجتماع، واكتشفوا أن نموذج الذكاء الاصطناعي دقيق بنسبة 93% في استنساخ ضغطات المفاتيح.