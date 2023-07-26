خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي قد يسهم في إنتاج أسلحة بيولوجية

وأظهرت جلسة الاستماع، حجم المخاوف بشأن تجاوز الذكاء الاصطناعي للذكاء البشري والخروج عن نطاق السيطرة لإلحاق الضرر بالبشرية، والذي قد أصبح واقعًا وليس خيالًا علميًّا.

وحث علماء الذكاء الاصطناعي، السياسيين على ضرورة الانتباه لهذه التهديدات باعتبارها أحد الأسباب التي تجعل الحكومات بحاجة إلى إصدار تشريعات.

وأوضح أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ستيوارت راسل، خلال الجلسة، أن "الذكاء الاصطناعي من الصعب فهمه والتحكم في طريقة عمله بشكل كامل مقارنة بالتقنيات التكنولوجية الأخرى".

وفوجئ أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة مونتريال والمعروف بأحد آباء علوم الذكاء الاصطناعي الحديثة، يوشوا بنغيو، بالتطور الهائل الذي حققته أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي"، مؤكدًا أن الإطار الزمني السريع لهذا التطور هو ما يستدعي القلق.