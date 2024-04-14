وسط استياء شديد.. واتساب يخفض سن الاستخدام إلى 13 عامًا

خفضت شركة ميتا، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، الحد الأدنى للسن المطلوب لاستخدام تطبيق واتساب في أوروبا إلى 13 عامًا بدلاً من 16 عامًا، مما أثار انتقادات المدافعين عن حقوق الأطفال.

واتساب من جهتها، أشارت إلى أن التغييرات تضمن حدًا أدنى ثابتًا للعمر لتطبيق واتساب على مستوى العالم.

المدافعون عن حقوق الأطفال

ويعتبر المدافعون عن حقوق الأطفال أن القرار الجديد هذا يزيد من احتمالية تعرض الشباب بشكل أكبر لعدد كبير من الأضرار الموثقة جيدًا عبر الإنترنت.

كذلك دعت مجموعة حملات "الطفولة الحرة للهواتف الذكية" ومقرها المملكة المتحدة، واتساب إلى التراجع عن السياسة الجديدة. وقالت إن ذلك يضع واتساب وأرباح المساهمين في المقام الأول وسلامة الأطفال في المرتبة الثانية.

وأشارت إلى أن خفض الحد الأدنى للسن يتجاهل أجراس الإنذار العالية بشكل متزايد التي يطلقها العلماء والأطباء والمعلمون وخبراء سلامة الأطفال والآباء وخبراء الصحة العقلية على حد سواء بشأن أضرار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. كما وصفت قرار خفض الحد الأدنى للسن من دون التحدث إلى أولياء الأمور أولاً بأنه غير مسؤول.