"واتساب" يخطط لإطلاق ميزات جديدة.. إليك أهم 5 منها

يخطط تطبيق "واتساب" لتقديم العديد من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتفاعله، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا.

وبحسب التسريبات، فإن هذه الميزات تستحق التطلع إليها وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين.

وتَعِد هذه الميزات المتوقع إطلاقها قريبا، بجعل المحادثات ومشاركة التحديثات وإدارة الدردشات أكثر ملاءمة ومتعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، ما زالت هذه الميزات قيد التطوير، على الرغم من أن التطبيق ما زال يتكتم عنها. ومن الميزات التي تستحق التطلع إليها:

الذكاء الاصطناعي

نتحدث عن تقديم روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي تم إعداده لإحداث ثورة في طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات داخل التطبيق، مدعومًا بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "ميتا"، من المتوقع أن يكون برنامج الدردشة الآلي هذا الذي يطلق عليه اسم Meta AI، متاحًا مباشرة داخل واتساب.

وبذلك سيتمكن المستخدمون من طرح الأسئلة واسترجاع المعلومات من دون مغادرة التطبيق؛ ما يجعل الحصول عن إجابات سريعة أو ترجمات في الوقت الفعلي أسهل من أي وقت مضى.

وبالإضافة إلى ذلك، سيمكن محرر الصور الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المستخدمين من تحرير صورهم ومعالجتها بشكل إبداعي مباشرة داخل التطبيق، وإضافة تأثيرات فنية لتحسين صورهم بسهولة.