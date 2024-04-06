"واتساب" يخطط لإطلاق ميزات جديدة.. إليك أهم 5 منها
يخطط تطبيق "واتساب" لتقديم العديد من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتفاعله، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبًا.
وبحسب التسريبات، فإن هذه الميزات تستحق التطلع إليها وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين.
وتَعِد هذه الميزات المتوقع إطلاقها قريبا، بجعل المحادثات ومشاركة التحديثات وإدارة الدردشات أكثر ملاءمة ومتعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، ما زالت هذه الميزات قيد التطوير، على الرغم من أن التطبيق ما زال يتكتم عنها. ومن الميزات التي تستحق التطلع إليها:
الذكاء الاصطناعي
نتحدث عن تقديم روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي تم إعداده لإحداث ثورة في طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات داخل التطبيق، مدعومًا بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "ميتا"، من المتوقع أن يكون برنامج الدردشة الآلي هذا الذي يطلق عليه اسم Meta AI، متاحًا مباشرة داخل واتساب.
وبذلك سيتمكن المستخدمون من طرح الأسئلة واسترجاع المعلومات من دون مغادرة التطبيق؛ ما يجعل الحصول عن إجابات سريعة أو ترجمات في الوقت الفعلي أسهل من أي وقت مضى.
وبالإضافة إلى ذلك، سيمكن محرر الصور الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي المستخدمين من تحرير صورهم ومعالجتها بشكل إبداعي مباشرة داخل التطبيق، وإضافة تأثيرات فنية لتحسين صورهم بسهولة.
المدفوعات الدولية
في محاولة لتبسيط المعاملات الدولية، يقدم واتساب أيضًا ميزة تسمح للمستخدمين في بعض الدول بإتمام مدفوعات دولية مباشرة من التطبيق ومن خلال الاستفادة من واجهة المدفوعات الموحدة.
ومن خلال هذه الميزة، ستصبح عملية تحويل الأموال إلى الخارج سلسة أكثر لأصحاب الحسابات المصرفية، وبالإضافة إلى ذلك، ولقدر أكبر من المرونة والراحة، سيصبح خيار تمكين ميزة المدفوعات الدولية يدويًا متاحًا مع إمكانية اختيار المستخدمين المدة التي يرغبون في إبقائها نشطة.
ميزة قفل الدردشة
يبدو أن ميزات الخصوصية الخاصة بواتساب آخذة في التوسع، من خلال قفل الدردشات على الأجهزة المرتبطة وتلك الأساسية أيضًا.
ومن هنا، سيتمكن المستخدمون من إنشاء رمز سري على هواتفهم الأساسية للوصول إلى الدردشات المقفلة على الأجهزة المرتبطة، مما يضمن بقاء المحادثات الحساسة مخفية عن أعين المتطفلين عبر جميع المنصات. ومن المتوقع أن توفر هذه الميزة أيضا المزيد من الأمان وراحة البال للمستخدمين الذين يعتمدون على واتساب للاتصال الآمن.
قسم الدردشة المقترح
بهدف تبسيط الاتصالات الجديدة وتعزيز التواصل بين المستخدمين، سيقدم واتساب قسمًا مخصصًا "للدردشة المقترحة". ويقع هذا القسم في أسفل قائمة الدردشات، ويوصي بجهات الاتصال من دفاتر عناوين المستخدمين الذين لم يتفاعلوا معهم من قبل، مما يسهل توسيع الشبكات الاجتماعية وبدء المحادثات مع جهات الاتصال المقترحة.
الإشارة الخاصة إلى جهات الاتصال
أفادت التسريبات بأن واتساب يعمل أيضًا على ميزة تسمح للمستخدمين بوضع علامة خاصة على جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم.
وعلى غرار ميزة القصص في إنستغرام، ستمكن هذه الوظيفة الجديدة المستخدمين في واتساب من ذكر جهات اتصال محددة في تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يضمن أن جهات الاتصال التي تم وضع علامة عليها تتلقى إشعارات سرية مع الحفاظ على خصوصية الإشارات عن المشاهدين الآخرين.
وتهدف هذه الميزة إلى جعل حالات واتساب مساحة أكثر تفاعلية لمشاركة التحديثات واللحظات مع أفراد محددين.