خطوات بسيطة للتخلص من الفوضى الرقمية.. ماذا تعرف عنها؟

وبحسب التقرير التالي، سيتم عرض كيفية تنظيم هاتفك وترتيبه لتفادي ما يسمى بـ"الفوضى الرقمية":

أولا: تنظيف الصور والفيديوهات

حفظ الصور على جهازك من دون نسخها احتياطيًا بشكل منتظم خطوة محفوفة بالمخاطر إذا فقدت هاتفك، أو انكسر، فقد تفقد الصور والبيانات إلى الأبد. في جميع الأحوال، من المهم أن تقوم بحذف الصورة والفيديوهات التي لا تحتاجها، وقد تتفاجأ عندما ترى مقدار الذاكرة التي قمت بتحريرها.

ثانيا: حذف أي تطبيقات لا تستخدمها

حذف أي تطبيقات لا تستخدمها من هاتفك، وإذا قمت بحذف تطبيق وقررت فيما بعد أنك بحاجة إليه، فكل ما يتطلبه الأمر هو النقر على الشاشة لتنزيله مرة أخرى.

ثالثا: تنظيم التطبيقات التي تستخدمها

اسحب التطبيقات التي تستخدمها في أغلب الأحيان إلى شاشتك الرئيسية حتى يسهل الوصول إليها، وقم بتنظيم الأخرى في مجلدات، وتجميعها حسب النوع أو الوظيفة حتى تتمكن من العثور على ما تحتاجه بسرعة وبشكل حدسي.

وإذا كنت تفضل وضعها هناك حسب الترتيب الأبجدي لأن ذلك هو الأكثر منطقية بالنسبة لك، فلا بأس بذلك أيضًا، فالفكرة هي تنظيم التطبيقات بطريقة منطقية لتوفير الوقت وإزالة الفوضى.