"تيك توك" يطور أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة

قال تطبيق "تيك توك"، اليوم الأربعاء، إنه يطور أداة ستسمح للأبوين بمنع أبنائهم المراهقين من مشاهدة محتويات تتضمن مقاطع أو وسوما بعينها في التطبيق الذي تُنشر عليه مقاطع قصيرة، في ظل سعي التطبيق الغارق في المشكلات إلى تحسين صورته العامة.

ويواجه تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة التقنيات الصينية بايت دانس عمليات تدقيق ومراجعة جديدة على الصعيد العالمي؛ بسبب تقاربه مع الحكومة الصينية ومن أجل حماية بيانات المستخدمين.

وحُظر التطبيق، الذي يلقي انتشارا واسعا بين الشبان، من الهواتف المحمولة المملوكة للحكومة في الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن.