ماسك يثير جدلا جديدا: الذكاء الاصطناعي سيحتكر الوظائف

أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، بعد حديثه عن الوظائف التي من الممكن أن يستولي عليها الذكاء الاصطناعي، ففي حين إن التوقعات تشير إلى أنه سيحل محل 300 مليون وظيفة، إلا أنه قد يعني أيضا وظائف جديدة وطفرة في الإنتاجية.

وارتفعت قدرات الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة الماضية بسرعة كافية، بحيث لا يزال المنظمون والشركات والمستهلكون يحاولون التوصل إلى كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول.

وتستمر المخاوف أيضًا في التزايد بشأن كيفية تغير الصناعات والوظائف المختلفة مع انتشار الذكاء الاصطناعي في الأسواق.

جميع الوظائف مهددة

وسيستولي الذكاء الاصطناعي على جميع وظائفنا، لدرجة أنه من المحتمل ألا يحصل أي منا على وظيفة في المستقبل، هذا ما قاله إيلون ماسك أثناء حديث عبر كاميرا الويب في VivaTech 2024 في باريس، واصفًا المستقبل بمكان حيث ستكون فيه الوظائف اختيارية.