علماء صينيون يطورون ابتكارًا جديدًا لتحلية مياه البحر

تمكَّن علماء صينيون من التوصل إلى حل جديد للجيل القادم من تكنولوجيا تحلية مياه البحر، بحسب وكالة الأنباء الصينية " شينخوا".

ووفقًا للنتائج التي نشرتها المجلة الدولية "ساينس"، طوَّر فريق من العلماء الصينيين غشاءً رقيقًا من البوليستر يمكنه تعزيز تكنولوجيا تحلية المياه وتنقيتها.

وتوصَّل العلماء، بقيادة تشانغ شيوان، الأستاذ في جامعة نانجينغ للعلوم والتكنولوجيا، إلى ابتكار غشاء من البوليستر يعمل بتقنية التناضح العكسي، وتغلَّب على عدة قيود لأغشية البولي أميد التجارية السائدة.

وتُظهر أغشية التناضح العكسي أداءً كافيًا في ما يتعلق بنفاذية الماء وإزالة الملح، ومع ذلك، فهي معرضة للتحلل في وجود الكلور أو المواد المؤكسدة القوية الأخرى.

وتظهر المادة الجديدة مقاومة مذهلة للتحلل المائي ومقاومة كاملة للكلور، ما يمكن أن يوفر طريقًا إلى الحد بدرجة كبيرة من خطوات ما قبل المعالجة في مجال تحلية المياه.