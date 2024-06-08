روسيا ترد على ستارلينك الأمريكية بشبكة أكثر تطورًا

نجحت شركة "المكتب 1440" الروسية، المطورة لعمل شبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، في إكمال أول اختبار لها من خلال استخدام الاتصال بالليزر عبر الأقمار الصناعية الروسية، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المنصة الأمريكية "Business Insider".

وبحسب المنصة، فإن "روسيا تقوم بتطوير شبكة للاتصالات تعمل على الأقمار الصناعية، وأن المشروع الروسي يأتي في سياق الرد على شبكة ستارلينك الأمريكية".

وقالت إن "الشركة الروسية هدفها إنشاء خدمة بيانات ذات نطاق عريض من شأنها أن توفر اتصالات عالية السرعة في أي مكان في العالم ومشابهة تمامًا لعمل شبكات ستارلينك الأمريكية".

من جهته قال موقع "آفيا برو" الروسي المتخصص بالتكنولوجيا، نقلًا عن الشركة المنفذة للمشروع: "في 30 مايو 2024، أكملنا بنجاح السلسلة الأولى من اختبارات الاتصالات بالليزر بين الأقمار الصناعية من تصميمنا الخاص، ونُقِل أكثر من 200 جيجابايت بسرعة 10 جيجابت/ ثانية بين المركبات الفضائية على مسافة تزيد على 30 كم، وتقول الرسالة: "من بعضنا البعض".

ويؤكد إتمام الاختبارات بنجاح على أهمية وإمكانات التكنولوجيا الجديدة، التي تَعِد بإحداث ثورة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، إذ يوفر الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية معدلات بيانات عالية ويمكن أن يحسن جودة الاتصال بشكل كبير.